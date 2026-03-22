Bayer show - Választási terepszemle Németh Balázzsal: a rezsicsökkentés és a biztonság a tét

Németh Balázs közlése szerint a kampány során egyre több külföldről – Hollandiából, sőt Új-Zélandról – hazatelepülő magyarral találkoznak, akik a nyugati közbiztonság romlása és a migráció miatt választják újra Magyarországot. A Bayer show vasárnapi adásában elhangzott egy súlyos vád is a Tisza Párt kapcsán: Németh szerint a „kikotyogós” Tarr Zoltán kijelentései arra utalnak, hogy győzelmük esetén a MOL tulajdonosi szerkezetének átalakításával (gyakorlatilag újra-privatizációjával) feladnák az olcsó energiát és a magyar nemzeti érdekeket. A választókat Budapesten is leginkább a háború és béke kérdése, a rezsicsökkentés megvédése, valamint a 13. és 14. havi nyugdíj stabilitása foglalkoztatja, szemben a liberális portálok „véleményterrorjával”.

Bayer Zsolt egyébként nem kímélte sem a hazai ellenzéket, sem pedig a „progresszív” Nyugatot. A publicista egy abszurd jelenettel indított, ahol állítólagos vietnámi vendégmunkásoknak és kényszerített közmunkásoknak instruálta a tapsrendet, parodizálva az ellenzéki vádakat. Szóba került Magyar Péter „szeretetországa” is, melyet Bayer szerint fogatlan, börtönviselt alakok és „politikai ötletlopások” jellemeznek. A műsor csúcspontján a Kutyapárt legújabb gazdasági csodafegyverét – a háztáji marihuánatermesztést – gúnyolta ki, majd egy megdöbbentő aacheni példával illusztrálta a német igazságszolgáltatás vélt agyhalálát, ahol tizenegy lövés után is szabadon távozhatott egy iraki férfi.

