Bóka János: a kormány a magyarok oldalán áll

Bóka János: "A választás tétje az, hogy Magyarország és Európa belesodródik az orosz-ukrán háborúba vagy Magyarországot sikerül megőrizni a béke és biztonság szigetének. Kérdés az, hogy sikerül-e Ukrajnát kívül tartani az Európai Unión vagy Ukrajna bejön az Európai Unióba, vele együtt bejön a háború, és tönkreteszi Magyarországot, tönkreteszi egész Európát,a kérdés az h sikerül e Magyarország és a magyar emberek pénzét és a nekünk járó Uniós forrásokat Magyarországon tartani, vagy ezt egy brüsszeli bábkormány elviszi Ukrajnába."