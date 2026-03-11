NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvBelföld

Bóka János: a kormány a magyarok oldalán áll

Az EU ügyekért felelős miniszter a választás tétéjéről beszélt egy kampányelőadásában.

  • Hírek
  • 9 órája
  • Forrás: HírTV
Vágólapra másolva!

Bóka János: "A választás tétje az, hogy Magyarország és Európa belesodródik az orosz-ukrán háborúba vagy Magyarországot sikerül megőrizni a béke és biztonság szigetének. Kérdés az, hogy sikerül-e Ukrajnát kívül tartani az Európai Unión vagy Ukrajna bejön az Európai Unióba, vele együtt bejön a háború, és tönkreteszi Magyarországot, tönkreteszi egész Európát,a kérdés az h sikerül e Magyarország és a magyar emberek pénzét és a nekünk járó Uniós forrásokat Magyarországon tartani, vagy ezt egy brüsszeli bábkormány elviszi Ukrajnába."  

 

Továbbiak a témában