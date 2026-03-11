-Zelenszkij az egyik legmagasabb európai elismerésben részesült

Kocsis Máté: "Hát ki a búbánatos franc kapná az európai érdemrend legmagasabb fokozatát, ha nem az az Ukrán elnök, aki életveszélyesen megfenyegetett egy európai uniós tagállam miniszterelnökét, vagy az aki elzárta egy európai uniós tagállam elől a kőolaj vezetéket és ezzel veszélyez, vagy veszélybe sodorja, veszélyezteti az energia ellátásunkat. Röhejnek tartom. Röhejnek tartom, hogy az Európai tagállamok töredékkel annyira nem számíthatnak az Európai vezetésre, mint Ukrajna. Tehát ma egy tagállamnak tisztában kell azzal lennie, hogy mindíg másodrendű lesz Ukrajnával szemben."