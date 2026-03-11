NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvBelföld
undefined

Dunai Mónika: A kormány segítségével építjük Rákosmentét, ha a főváros nem segít

Rákosmente Budapest legnagyobb és egyik legzöldebb kerülete, ám földrajzi adottságai komoly közlekedési kihívások elé állítják az ott élőket. Dunai Mónika, a térség országgyűlési képviselője HírTV reggeli műsorban beszélt arról, miként lobbiztak sikerrel az állami támogatásokért, miután a főváros több kulcsfontosságú projektet is leállított.

  • Hírek
  • 8 órája
  • Frissítve: 4 órája
  • Forrás: HírTV
Vágólapra másolva!

A Fidesz-KDNP képviselőjelöltje szerint a cél egyértelmű: felszámolni az utolsó földutakat is a kerületben, javítani a belvárosi ingázás feltételeit, és hosszú távon elérni, hogy a metróvonal is kiszolgálja a XVII. kerület lakóit.

 

Továbbiak a témában