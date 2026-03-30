Magukból kikelt ellentüntetők próbálták megzavarni Orbán Viktor szolnoki beszédét

Az Orbán Viktor országjárásának szolnoki állomásán megjelent demonstrálók nemcsak a kormányfőt, hanem a sajtó munkatársait is célba vették: a HírTV stábját agresszív fellépés fogadta. Az ellentüntetők között volt olyan, aki válaszadás helyett Futó Boglárka riporter kezét lökdöste és a mikrofont próbálta félretolni, míg mások „hírhamisítónak” bélyegezték a csatorna munkatársát.

