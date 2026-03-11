„A mi ötletünk volt” – állítja Magyar Péter a védett üzemanyagárról

Felháborítónak tartják egyes Tisza szimpatizánsok a védett üzemanyagárakat. Az ellenzéki párt támogatói között akad olyan aki így is sokallja az üzemanyagárakat, egyes Tiszához köthető szakértők pedig egyszerűen rossz ötletnek tartják. Magyar Péter szerint az intézkedés az ő ötletük volt, amelyet a kormány átvett tőlük. A párt támogatói közül többen ezután már támogatják az intézkedést.

Több olyan ellenzéki szimpatizáns is akadt, akik a miniszterelnök Facebook bejegyzése alatt kritizálta az intézkedést. Néhányan így a védett árat is sokallják, mások szerint pedig az intézkedésnek gazdaságilag nincs értelme.



Egy, a Tisza párthoz köthető gazdasági szakértő is kritizálta a kormány intézkedését. Holoda Attila az ATV műsorában azt mondta, a kormány lépése ártalmas.