-Magyarország leállítja a gázszállítást Ukrajnába - amíg nincs olaj, nincs gáz



-Közép-Ázsia és Észak-Afrika is válsággal néz szembe az Irán elleni háború és energiablokád miatt



-Európában terrorhálózatot működtethet az iráni rezsim: Belgiumban katonákat vezényletek az utcákra

Különleges erőket és elit deszantosokat vezényel Donald Trump a Közel-Keletre, az amerikai elnök szerint tárgyalások folynak Iránnal a háború lezárásáról. Teherán tagadja a tárgyalásokat, és jelezte a közvetítő szerepet betöltő Pakisztánnak, Egyiptomnak és Törökországnak, hogy az amerikai csapatmozgások és Trump újabb hadparancsa tovább növelte a gyanújukat, ami szerint az egyeztetések felvetése csapda. A Fehér Ház közben azt üzente az irániaknak, hogy az elnök komolyan gondolja az egyeztetéseket. Ennek bizonyítékaként JD Vance alelnök esetleges részvételét is felvetették. Az Axios forrásai szerint Steve Witkoff különmegbízott azért javasolta Vance bevonását, mert az irániak megbíznak benne.

Az Irán ellen zajló háború súlyosan érinti a térség országait és regionális válságot idézhet elő, növelve például Afganisztán és Pakisztán szembenállását. Pakisztán nemrég csatlakozott azon országok listájához, amelyek közvetítőként működnek az Egyesült Államok és Irán között, annak ellenére, hogy 2025-ben védelmi egyezményt kötött Szaúd-Arábiával, amelyet Teherán az elmúlt három hétben többször is rakétákkal támadott a területén lévő katonai bázisok miatt.