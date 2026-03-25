NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvBelföld

Amilyen az adjon Isten, olyan a fogadj Isten: nincs olaj, gáz sem lesz

"A Magyarországról Ukrajnába irányuló gázszállításokat fokozatosan leállítjuk." - jelentette be a miniszterelnök.

  • Híradó
  2 órája
  Frissítve: 2 órája
  Forrás: Hír TV
Vágólapra másolva!

Orbán Viktor a közösségi médián közzétett videójában aláhúzta, hogy Magyarország biztonságos energiaellátásnak védelme érdekében volt szükség erre az intézkedésre. A miniszterelnök hozzátette, hogy az itthon maradó gázmennyiséget betároljuk, és mivel Ukrajna a Barátság kőolajvezeték mellett a déli gázvezetéket is támadja, ezért nekünk tartalékolnunk kell. 

Maradva a témánál, kapcsoltuk Tóth Máté energiajogászt!

Továbbá Bugnyár Zoltán közösségi oldalán közzétett videós bejegyzésében elmondta, hogy mindez hozzájárulhat ahhoz a belső elégedetlenséghez, amely fokozódik Zelenszkij irányába és remélhetőleg nem lesz szükség az áramellátás leállítására Ukrajna irányába. 

 

