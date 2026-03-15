Földi László a Bayer show-ban: már benne élünk egy „lopakodó világháborúban”

Bayer Zsolt és Földi László titkosszolgálati szakértő a jelenkori világpolitikai folyamatokat a XX. század legsötétebb éveihez hasonlították. A HírTV Bayer show című műsorában elhangzott: már nem a háború szélén táncolunk, hanem benne élünk egy „lopakodó világháborúban”, amelynek frontvonalai Ukrajnától a Közel-Keletig húzódnak.
Földi László szerint a konfliktusok mögött egy hideg, stratégiai logika húzódik: a globális tőke és bizonyos politikai körök tudatosan rombolják le Európa gazdasági és kulturális fundamentumait. A Bayer Zsolttal folytatott beszélgetés során elhangzott, hogy az orosz energiaforrásokról való leválás nem csupán hiba, hanem a német és az európai ipar módszeres kivégzése.
A szakértő figyelmeztetett:
a tíz évvel ezelőtt elindított migrációs invázió mostanra „beérett”,
és egy esetleges közel-keleti vallási provokáció – például a jeruzsálemi Al-Aksza mecset elleni támadás – lángba boríthatja a nyugati nagyvárosokat. A kérdés már nem az, hogy lesz-e pusztítás, hanem az, hogy a romokon ki épít majd új világot a saját spekulatív hasznára.