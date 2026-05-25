Pünkösd a harmadik legnagyobb egyházi ünnep

A húsvét utáni ötvenedik napon, idén május 24-én ünnepli a keresztény világ a Szentlélek eljövetelét, az egyház születésnapját, pünkösd napját. Pünkösd a húsvét és a karácsony után a harmadik legnagyobb keresztény ünnep, neve a görög pentekosztész (ötvenedik) szóból ered. Az ószövetségi zsidó népnél eredetileg aratási hálaadó ünnep vagy az első zsenge ünnepe volt, majd a mózesi törvény emléknapja lett, amikor arra emlékeztek, hogy Isten szövetségre lépett népével, Mózes törvényt hirdetett. Az ünnepet sávuotnak, a „hetek ünnepének” nevezik, mert hétszer hét nappal pészah után ünneplik.