Kiderült a teljes államtitkári névsor – ismert és vitatott arcok a listán

Sulyok Tamás köztársasági elnök a miniszterelnök javaslatára kinevezte a Tisza-kormány 55 államtitkárát, így mintegy két héttel a kormányalakítás után teljessé vált az új kabinet vezetői névsora. A Magyar Közlönyben vasárnap megjelent névsorban számos ismert és vitatott figura is helyet kapott: míg Nagy Ervin színész tánccal ünnepelte kinevezését, és Tárkányi Zsolt korábbi RTL-es újságíró is kormányzati pozícióhoz jutott, addig a rendészetért felelős államtitkár, Tóth Gábor 2006-os BRFK-s múltja, valamint Heidl György egyházügyi államtitkár korábbi, úrnapi körmenetet érintő nyilatkozata máris komoly vitákat váltott ki.