Lelátó - Mestermunka - Bajnokok és hatalmas sikerek

De nemcsak Győrben ünnepelhetnek, hanem Pakson is, hiszen a magyar futball elnyűhetetlen ikonja, a szeptemberben már 40. életévét betöltő Böde Dániel újabb egy évvel meghosszabbította szerződését. A 25-szörös válogatott csatár több mint 500 élvonalbeli meccsel a háta mögött, zsinórban tizedik tízgólos szezonja után is készen áll a harcra.

A labdarúgás mellett a kosárlabdáé a főszerep: vb után újabb vb vár a lányokra, ezúttal a 3x3-as műfajban. A jövő hétfőn induló tornán Spanyolország, az USA, Ausztrália és az ezüstérmes Mongólia ellen bizonyíthat a magyar női válogatott. A rajt előtt Jakab Máté szövetségi kapitány osztotta meg várakozásait Lévai Gergővel.