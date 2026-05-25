Több mint egy hosszú hétvége: Mit ünnepelünk valójában pünkösdkor?

Bár a legtöbbek számára a pünkösdi hosszú hétvége a pihenésről és a tavaszról szól, az egyház egyik legnagyobb ünnepe mögött egy 2000 éves, sorsfordító történet húzódik. Pünkösd – amelynek neve az 50-es számra utal – nem csupán a húsvéti időszak megkoronázása és a keresztény egyház születésnapja, hanem egy ma is működő, kézzelfogható valóság. De ki valójában a galambként, szélként vagy lángnyelvekként ábrázolt Szentlélek, hogyan képes rendet teremteni a mindennapi káoszunkban, és miért vált a liturgia színe a fehérből vérvörössé? Fábry atya személyes tapasztalatain keresztül mutatjuk be az ünnep mélyebb rétegeit, amely a protestáns hagyományoktól Ferenc pápa legújabb döntéseiig ma is formálja a kultúránkat.