Új főváros-kormány viszony?

A HírTV Monitor című műsorában Szepesfalvy Anna, a budapesti Fidesz-KDNP új frakcióvezetője a főváros és az új kormány viszonyáról, valamint a parkolási és taxidíjak tervezett emeléséről beszélt. Hangsúlyozta, hogy a kiegyenlített erőviszonyok mellett is elszámoltatást és átláthatóságot várnak a fővárosi cégeknél feltárt visszásságok ügyében, és konstruktív, de határozott szakmai munkára készülnek a közgyűlésben.
A műsor második vendége, L. Simon László író, korábbi kulturális államtitkár az új kormányzati kinevezéseket értékelte. Üdvözölte az örökségvédelem és a múzeumi szféra szakmai átszervezését, ám bírálta a Fidesz korábbi stratégiáját, amely szerinte háttérbe szorította az értelmiséget. Emellett érthetetlennek nevezte Tóth Gábor rendészeti államtitkári kinevezését a 2006-os rendőri erőszakban játszott szerepe miatt.