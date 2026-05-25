Új főváros-kormány viszony?

A HírTV Monitor című műsorában Szepesfalvy Anna, a budapesti Fidesz-KDNP új frakcióvezetője a főváros és az új kormány viszonyáról, valamint a parkolási és taxidíjak tervezett emeléséről beszélt. Hangsúlyozta, hogy a kiegyenlített erőviszonyok mellett is elszámoltatást és átláthatóságot várnak a fővárosi cégeknél feltárt visszásságok ügyében, és konstruktív, de határozott szakmai munkára készülnek a közgyűlésben.