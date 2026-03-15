Háborúban állunk Ukrajnával? A Beatrice frontembere a legkényesebb kérdéseket tette fel a kamerák előtt

A Békemenet első sorában menetelő Nagy Feró a Hír TV riporterének adott exkluzív interjút. A nemzet csótánya szerint most a legfontosabb a kiállás, hiszen magát a miniszterelnököt megfenyegették. Az énekes drámai szavakkal hangsúlyozta: a béke nincs ingyen, és a hazánk védelmében, ha kell fegyvert is kell ragadnunk. Kiemelte, hogy Orbán Viktor zseniális húzással védte meg az országot az ukrán zsarolások fenyegetések ellenére is, bizonyítva, hogy a magyarok nem hátrálnak meg.