125 éves a magyar filmművészet

1901. április 30-án a budapesti Uránia Tudományos Színházban egy különleges ismeretterjesztő előadás részeként mozgóképek peregtek a falon: A Táncz bemutatójával hivatalosan is megszületett a magyar filmgyártás. Az azóta eltelt 125 év során a hazai mozgókép bejárta a világhírig vezető utat, a némafilmek úttörőitől – mint a későbbi hollywoodi legenda, Kertész Mihály – a két világháború közötti könnyed vígjátékokon és a szocializmus ideológiai szorításán át egészen a modern kor nemzetközi fesztiválsikereiig.

A magyar film nem csupán szórakoztatás, hanem a néplélek tükre, amely Jancsó Miklós formabontó látásmódjával és Szabó István Oscar-díjas remekműveivel vívott ki magának örök helyet a világ filmművészetében. Ezen a héten a televíziós csatornák és különleges szabadtéri vetítések tisztelegnek az ikonikus alkotók és színészóriások előtt. Legyen szó egy balatoni hajón vetített zenés filmről vagy budapesti programokról, a jubileum alkalmából bárki újra felfedezheti a magyar kultúra e kiapadhatatlan kincsesbányáját, amely 1901 óta minden generációnak tartogat valamilyen varázslatot.