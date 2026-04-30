Az Amerikai Egyesült Államok elnöke szerint Ukrajna gyakorlatilag vereséget szenvedett

Továbbra is folynak a harcok Ukrajnában. Az orosz csapások a civil infrastruktúrát, lakóházakat célozták. Ukrajna válaszul ismét drónokkal támadta meg Oroszország legnagyobb olajfinomítóját, melynek következtében a létesítmény üzemképtelenné vált. Volodimir Zelenszkij szerint kedvezőbb helyzetben vannak a harctéren, mint az elmúlt 10 hónap alatt bármikor.