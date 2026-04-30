Időhúzás a Városházán: Karácsony Gergely politikai sakkozása mentheti meg Mártha Imrét

420 millió forint prémium és szabálytalan jutalom egy év alatt és a belső ellenőrök kirúgása - ez a Budapesti Közművek igazgatójának mérlege - mutatott rá az RTL.



Mártha Imre vezette cég tagadta, hogy jogszerűtlenek lettek volna a jutalmak és perrel fenyegetőzött.



A főváros Tulajdonosi Bizottsága keddi ülésén felkérte Karácsony Gergelyt, hogy utasítsa a Budapesti Közművek Zrt. vezérigazgatóját a belső ellenőrzési főosztály visszaállítására. A Fidesz pedig a kialakult bizalmatlanságra hivatkozva felkérte Mártha Imrét, hogy mondjon le. Ha erre nem hajlandó, a főpolgármester hívja vissza.



Budapest első embere azonban időt húz és hárítja a felelősséget.

Szepesfalvy Anna, a Fidesz fővárosi képviselője rámutatott: a főpolgármester érthetetlen módon ragaszkodik a „Gyurcsány-Bajnai korszakból itt ragadt” cégvezetőhöz, miközben a budapestiek a rosszul szervezett szemétszállítás és a hóhelyzet kezelésének hiányosságai miatt a saját bőrükön érzik a működési zavarokat. Karácsony Gergely stratégiai várakozása tehát nemcsak a korrupciógyanús ügyek kivizsgálását lassítja, hanem konzerválja azt a rendszert, ahol a látványos „kreténkedés” és a milliós jutalmak fontosabbak a város zavartalan működésénél.