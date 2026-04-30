Botrány a „Rendszerváltó” bulin: Szeméremsértés és rongálás miatt nyomoz a rendőrség

Súlyos etikai és jogi aggályokat vetett fel a Puzsér Róbert és a Tisza Párt nevével fémjelzett „Rendszerváltó Nagykoncert”, amely nem a politikai üzenetei, hanem a színpadon és az utcán elszabadult indulatok miatt maradt emlékezetes. Az esemény középpontjába Eckü, azaz Baranyai Dániel került, aki a fellépése során kiskorúak jelenlétében tanúsított megbotránkoztató magatartást.

A rapper nemiszervét fogdosta a színpadon, ami miatt szeméremsértés vétsége gyanújával feljelentés született. Noha az előadó másnap közösségi oldalán bocsánatot kért, elismerve, hogy viselkedése sem zenészként, sem apaként nem volt méltó, megbánása kérészéletűnek tűnik: legújabb megnyilvánulásaiban már obszcén üzeneteket küld a kormánytagoknak és a Megafon munkatársainak, miközben a botrányos jelenetet népszerűsítő, „herékkel díszített” pólók árusításával haknizik.