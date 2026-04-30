140 km/óra az autópályán: Haladás vagy halálos kockázat?

Év elején látott napvilágot az új KRESZ-tervezet, amely alapjaiban írhatja át a magyar utak sebességkorlátozásait: bizonyos autópálya-szakaszokon a megengedett maximum akár 140 km/órára is emelkedhetne. Miközben a jogalkotók a rugalmasságot és a haladást hangsúlyozzák, a szakértők komoly aggályokat fogalmaznak meg. Csörgő László vezetéstechnikai oktató szerint a hazai közlekedési morál mellett a sebességhatárok kitolása beláthatatlan következményekkel járhat.

A számítások ridegek:

egy Budapest-Siófok távon nyert alig három percért cserébe drasztikusan, akár 18 méterrel is megnőhet a féktávolság, ami 30 százalékkal emeli a halálos balesetek kockázatát.

A tervezett módosítás nemcsak a személyautókat, hanem a teherautókat és buszokat is érinti, újabb feszültségforrást és stresszhelyzetet teremtve az utakon. Vajon a szabálykövetés hiánya és a fizika törvényei mellett megengedhetjük magunknak a gyorsítást, miközben az Európai Unió célkitűzése a halálos balesetek nullára csökkentése?