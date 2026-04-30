Így próbálja megfékezni a vízügy a súlyosbodó aszály hatásait

A tavaszi csapadék hiánya és a szeles, napos idő már most érezhetően apasztja a vizeinket: alacsony a Duna, csökken a tavak vízszintje, és egyre nagyobb a nyomás a vízkészleteken. Bár egyelőre nincs ok pánikra, a következő hetek időjárása kulcsfontosságú lehet abban, hogy mennyire mélyül tovább az aszály.
Bár a tél során vastag hótakaró borította az országot, a remélt vízutánpótlás helyett aggasztó aszály köszöntött Magyarországra. A szokatlanul száraz, szeles és napos tavaszi időjárás miatt a folyók és tavak vízszintje kritikus mélypontra süllyedt: a Dunában ismét felbukkant a baljós nevű Ínség-szikla, ami történelmileg is a súlyos vízhiány jelképe. Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője figyelmeztetett: hiába tartanak vissza közel 600 millió köbméternyi vizet a szakemberek,
ami már az ökológiai egyensúlyt és a hajózást is veszélyezteti.