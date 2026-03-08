Zelenszkij olasz lapinterjúban ment neki a magyar miniszterelnöknek, miközben az uniós elit asszisztálása mellett zajlik az európai energiabiztonság átírása. De vajon hol húzódik a határ a jogos önvédelem és a durva belpolitikai beavatkozás között?

Déri Stefi és vendégei a legújabb podcast adásban kendőzetlenül járják körül a magyar-ukrán viszony legfrissebb mélypontját. Zelenszkij a Corriere della Serának adott interjújában nyíltan beszélt arról: reméli, hogy Orbán Viktor elbukik a következő választásokon. A stúdióban elhangzottak alapján ez nem csupán egy érzelmi kitörés, hanem tudatos üzenet, amely rávilágít a nemzetközi politika jelenlegi kettős mércéjére: míg egy jobboldali politikustól a hasonló megnyilvánulás világméretű botrányt kavarna, az ukrán elnöknek most mindent elnéznek.

A beszélgetés során górcső alá kerül a Barátság kőolajvezeték körüli rejtélyes „műszaki hiba” is, ami mögött sokak szerint nem véletlen üzemzavar, hanem politikai nyomásgyakorlás áll. Miközben Brüsszel a „RePowerEU” és a „diverzifikáció” címszavai alatt gyakorlatilag szűkíti az európai energiaforrások palettáját, Magyar Péter és a Tisza Párt kommunikációja is egyre inkább a brüsszeli kottát követi. Vajon autonóm szereplő-e még a hazai ellenzék új csillaga, vagy ő is csak egy fogaskerék abban a gépezetben, amely Ukrajna gyorsított EU-csatlakozását és a tagállami vétójogok felszámolását célozza? Egy biztos: a diplomáciában a jog erejét átvette az erő joga.