Nyomoz a rendőrség: rálőttek egy aktivistára Szentendrén

Fegyveresen elkövetett garázdaság miatt nyomoz a rendőrség, miután rálőttek egy fideszes aktivistára aláírásgyűjtés közben Szentendrén.

Orbán Viktor szerint az ellenfeleik gyűlöletországot építenek Magyarországon, mégis arra kér mindenkit, hogy őrizzék meg a hidegvérüket. A tisza-szimpatizánsok rendszeresen támadnak rá a kormánypártok támogatóira, legutóbb Terézvárosban támadt rá egy plakátrongáló egy kormánypárti aktivistára. Győrben pedig kiabálva vont kérdőre egy tiszás férfi két pultozó hölgyet. Ehhez hasonló esetek pedig a sajtó munkatársait is érintik.