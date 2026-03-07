Széles Diána: Ha odalesz a szabadságunk, akkor a biztonságunkat áldozzuk fel

Hazánknak az az érdeke, hogy erős gazdasággal felvértezett vidéki régióközpontok működjenek, amelyek megélhetést, tudást, hitet és gondoskodást tudnak nyújtani a vidéken élőknek. Ezért az ideáért Debrecen város alpolgármestereként mindent meg is tett az elmúlt években. Az általa indított Gondoskodó Város program az egész országban egyedülálló. Hajdú-Bihar vármegye kettes számú választókerületének országgyűlési képviselőjelöltje, Széles Diána is felszólalt a debreceni Háborúellenes Gyűlésen.
Debrecen szerinte "a szabadság őrvárosa", hazánk szabadságának megőrzése örök feladatot állít elénk, kimondottan ezekben a vészterhes időkben.
Nem elég, hogy instabil a világ, belülről is feszültséget szítanak az emberek között - emelte ki Széles Diána, aki különösen felháborítónak nevezte, hogy Magyar Péter egy templom előtt ordibált. A tiszteletlenség békétlenséget eredményez. Fenyegetik a közéleti szereplőket, influenszereket, és az egyszerű embereket is. Nem tűrik az ellenvéleményt, pedig mi csak kiállunk hazánk érdekében és elmondjuk a véleményünket - fűzte hozzá.
Nem hagyhatjuk, hogy a függetlenségünk odavesszen - jelentette ki, hozzátéve, hogy minden becsületes polgárra szükségünk van, aki a békés álláspontot képviseli. Sokkal erősebbek vagyunk mint ők - emelte ki.
Fel győzelemre, Isten áldja Magyarországot!
- zárta a beszédét.