Széles Diána: Ha odalesz a szabadságunk, akkor a biztonságunkat áldozzuk fel

Debrecen szerinte "a szabadság őrvárosa", hazánk szabadságának megőrzése örök feladatot állít elénk, kimondottan ezekben a vészterhes időkben.

Nem elég, hogy instabil a világ, belülről is feszültséget szítanak az emberek között - emelte ki Széles Diána, aki különösen felháborítónak nevezte, hogy Magyar Péter egy templom előtt ordibált. A tiszteletlenség békétlenséget eredményez. Fenyegetik a közéleti szereplőket, influenszereket, és az egyszerű embereket is. Nem tűrik az ellenvéleményt, pedig mi csak kiállunk hazánk érdekében és elmondjuk a véleményünket - fűzte hozzá.

Nem hagyhatjuk, hogy a függetlenségünk odavesszen - jelentette ki, hozzátéve, hogy minden becsületes polgárra szükségünk van, aki a békés álláspontot képviseli. Sokkal erősebbek vagyunk mint ők - emelte ki.

Fel győzelemre, Isten áldja Magyarországot!

- zárta a beszédét.