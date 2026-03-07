Antal Szabolcs: A háborúba való belesodródást csak egyszer kell elrontani

Antal Szabolcs 2014 óta vezeti Hajdúsámson városát mint polgármester, és valódi hidat képez a megyeszékhely és a környékbeli települések közt. A hármas számú választókerület országgyűlési képviselőjelöltjeként ő is felszólalt a debreceni Háborúellenes Gyűlésen.
Antal Szabolcs a közelgő nőnap okán külön köszöntötte az édesanyákat, majd a közel-keleti konfliktust hozta szóba. Szerinte most hasonló következményekkel lehet számolni, mint a 2015-ös migrációs válság idején.
Július 12-én életbe lép a migrációs paktum - emelte ki. Úgy nyilatkozott, hogy a migránsok beengedését, a háborúba való belesodródást csak egyszer kell elrontani, nem lehet visszacsinálni. Erős határvédelmet és olyan Európát akarunk, amelyik tiszteletben tartja a tagállamok döntését - tette hozzá.
Mi a biztonság oldalán állunk. Mi a rend oldalán állunk. Mi Magyarország oldalán állunk. Hajrá Fidesz!
- ezekkel a szavakkal zárta a beszédét.