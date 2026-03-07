Irán felfüggeszti támadásait a szomszédos országok ellen

Szirénák hangjára ébredtek Tel Aviv lakói. Irán rakétákkal támadta az izraeli várost, melynek több kerületéből is robbanásokról számoltak be. A helyi hatóságok szerint azonban senki sem sérült meg, a rakétákat pedig sikerült megsemmisíteniük.

Az izraeli hadsereg február 28. óta több mint 6500 bombát dobott Iránra, az elmúlt 24 órában pedig több mint 400, nyugat-iráni katonai célpont ellen intézett támadást.

Teherán városát is füst borította az éjjeli amerikai és izraeli támadások után. Egy iráni hírügynökség a teheráni Mehrabad repülőtér elleni támadásokról számolt be.

A Hezbollah belépése óta Libanonban is egyre több az áldozat, február 28-a óta több mint kétszázan haltak meg.

Az eddigieknél is nagyobb erőbedobással folytatódik a fékezhetetlen düh-hadművelet - számolt be az amerikai elnök. Donald Trump kijelentette, hogy az iráni hadsereg megsemmisült. Egyúttal hangsúlyozta, hogy az Iránban bevetett amerikai hadianyagból gyakorlatilag korlátlan az ellátás, és azt tervezik, hogy megnégyszerezik az amerikai hadiipar gyártási kapacitását.

A további eszkaláció ellen hat viszont, hogy bocsánatot kért az Öböl-menti országoktól Maszúd Peszeskján iráni elnök és megígérte, hogy országa felfüggeszti a szomszédai elleni támadó akciókat. Az iráni elnök ugyanakkor leszögezte, hogy az Egyesült Államok azon elképzelése, hogy Irán feltétel nélkül megadja magát, egy olyan álom, ami az amerikaiakkal együtt száll majd a sírba.