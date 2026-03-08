Orbán Viktor: Zelenszkij zsarol és fenyeget. útban van neki a magyar kormány

Orbán Viktor szerint Volodimir Zelenszkij zsarolással és fenyegetéssel próbál nyomást gyakorolni Magyarországra. A miniszterelnök egy beszédében úgy fogalmazott: az ukrán elnök azért él ilyen eszközökkel, mert azt szeretné, ha Magyarországon egy Ukrajna-barát kormány kerülne hatalomra.

A kormányfő hangsúlyozta, hogy Magyarország nem enged a külső nyomásnak, és a magyar érdekek képviseletét tartja elsődlegesnek. Szerinte az ukrán vezetés több kérdésben is olyan lépéseket tesz, amelyek ellentétesek a magyar állásponttal, különösen az energiabiztonság és a háborúval kapcsolatos döntések terén.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy Magyarország álláspontja változatlan: a béke mielőbbi elérését támogatja, és nem kíván olyan döntéseket hozni, amelyek szerinte tovább mélyítenék a konfliktust. A miniszterelnök szerint a magyar kormány feladata az, hogy megvédje az ország gazdasági és biztonsági érdekeit, még akkor is, ha emiatt nemzetközi viták alakulnak ki.

A kijelentések ismét ráirányították a figyelmet a magyar–ukrán kapcsolatok feszültségeire, amelyek az elmúlt időszakban több kérdésben is kiéleződtek.