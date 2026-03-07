Szijjártó Péter: Minket senki sem fenyegethet meg, magyar fiatalok nem mennek az ukrán frontra

Minden egyes nap bele akartak rángatni minket a háborúba.

- szögezte le, hozzátéve, hogy a kormány mindent megtett annak érdekében, hogy Magyarországot kint tartsa a konfliktusból. Csakhogy Brüsszelben úgy döntöttek, hogy Ukrajnát fel akarják venni az Európai Unióba, az európaiak pénzét és fegyvereket küldeni Kijevnek.

Nekünk egy feladatunk van: ki kell maradni. Ez nem a mi háborúnk, mi az ukránoknak semmivel nem tartozunk: sem katonákkal, sem pénzzel. sem az uniós tagsággal - fogalmazott a külügyminiszter. Ha Magyarország ezt nem támogatja, akkor az ukránok nem fognak csatlakozni az unióhoz. Éppen ezért minden eddiginél erőteljesebben be akar Kijev avatkozni a magyar választásba. Szerinte Kijev bármire képes, korábban felrobbantották az Északi Áramlat vezetéket is. Zelenszkijék azzal kalkulálnak, ha energiaválságot idéznek elő Magyarországon, azzal az ellenzéket segítik. Mivel ez nem jött be, ezért a külügyminiszter szerint nagyobb fokozatra kapcsoltak, és halálosan megfenyegették a magyar miniszterelnököt. Szijjártó Péter szerint a háború egy üzleti modellé vált.

Követeljük, hogy az ukránok állítsák le a magyar választásba való beavatkozást!

- emelte ki. "Húzzatok bele, dicsőség Magyarországnak!" - üzente a debreceni közönségnek Szijjártó Péter a beszéde végén.