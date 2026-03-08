NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvBelföld

Válaszokat várnak az ukrán aranykonvoj furcsa útvonala miatt

A miniszterelnök rámutatott, hogy Ausztria és Ukrajna között a legrövidebb szállítási útvonal Lengyelországon keresztül lenne.

  • Hírek
  • 5 órája
  • Forrás: HírTV
Vágólapra másolva!

Egyelőre csak kérdések vannak, de válaszokat fognak kapni - mondta a miniszterelnök az ukrán aranykonvojjal kapcsolatos kérdésre a debreceni háborúellenes gyűlésen. Orbán Viktor mellett több elemző és szakember is rámutatott, hogy az ügyben több részlet is magyarázatra szorul. A kormányfő szerint a konvoj legrövidebb útvonala Lengyelországon keresztül vezet, így nem világos az sem, hogy miért hazánkon át közlekedett.

 

Továbbiak a témában