Válaszokat várnak az ukrán aranykonvoj furcsa útvonala miatt

Egyelőre csak kérdések vannak, de válaszokat fognak kapni - mondta a miniszterelnök az ukrán aranykonvojjal kapcsolatos kérdésre a debreceni háborúellenes gyűlésen. Orbán Viktor mellett több elemző és szakember is rámutatott, hogy az ügyben több részlet is magyarázatra szorul. A kormányfő szerint a konvoj legrövidebb útvonala Lengyelországon keresztül vezet, így nem világos az sem, hogy miért hazánkon át közlekedett.