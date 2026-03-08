Orbán Viktor bírálta Ukrajnát: szerinte bandita magatartást tanúsítanak Magyarországgal szemben

Megfenyegette az ukrán elnök Orbán Viktort. A Barátság kőolajvezeték továbbra is áll, és ha Zelenszkijen múlik, így is marad. A szabadon engedett hadifoglyok ügye pedig tovább rontotta a két ország kapcsolatát. Volt miről beszélni a Csörte legújabb adásában.

A közéletet érintő legfontosabb eseményekről ezúttal Gajdics Ottó, Fodor Gábor, Forgács István és Novák Zoltán vitázott. Műsorvezető: M. Dobos Marianne.