Megnőtt a terrortámadások veszélye az Európai Unióban

Olaszországban fokozottan őrzik az izraeli és amerikai érdekeltségű épületeket. Az olasz titkosszolgálatok szerint egy új szent háború törhet ki az iszlám hitűek közös ellensége, a nyugat ellen. A toborzást már hónapokkal ezelőtt megkezdték a terroristák az interneten, a modern chatbotok segítségével pedig egyre könnyebb terrorista tartalmakhoz jutni és házi bombákat készíteni.

A Liga európai parlamenti képviselője halálos fenyegetéseket kapott azért, mert Brüsszelben is kiállt az iráni nép mellett, és nyilvánosan tépte szét és égette el az azóta meggyilkolt diktátor, Ali Khamenei fotóját.

Az olasz titkosszolgálatok szerint az utóbbi időben a Hamász jelenléte erősödött Európában, az országban lévő alvó sejteket pedig bármikor akcióba léptethetik az iráni rezsim megmaradt vezetői. Olaszország iráni nagykövete közben megfenyegette Európát: azt mondta, ha az európaiak támogatják Izraelt és az USA-t, akkor határozott választ kapnak Irántól.