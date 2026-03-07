Ötszáz hadifoglyot cserél ki Ukrajna és Oroszország

Ukrajnából szabadult orosz hadifoglyok siettek a hazafelé tartó buszhoz Fehéroroszországban. Kijev és Moszkva 200 hadifoglyot cserélt ki csütörtökön. A katonák között olyanok is vannak, akik a donyecki Mariupol 2022-es orosz ostroma óta voltak fogságban.

Egy ukrajnai helyszínen szintén hadifoglyok érkeznek, vannak, akiket mentőautóval hoznak. Egy eltűnt katona felesége csak azért ment ki a fogolycsere helyszínére a gyerekével, hogy megpróbálja átérezni, milyen lenne, ha az ő férje is hazatérne.

Az orosz külügyminisztérium közlése szerint a két ország pénteken további 300 hadifoglyot cserél ki.

Eközben az iráni háború február 28-i kitörése óta Ukrajna kevesebb figyelmet kap. A NATO-főtitkárt egy interjúban arról kérdezték, hogy tud-e tenni valamit az észak-atlanti szövetség, hogy ne csökkenjen Ukrajna katonai támogatása a közel-keleti konfliktus miatt.