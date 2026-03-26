Így őrülnek meg a fiatalok Orbán Viktorért

Orbán Viktor szerint Magyarország jövője a fiatalok és az idősek közös felelőssége. A miniszterelnök csütörtökön, Budapesten, a Szakma Sztár Fesztivál megnyitóján beszélt erről.

Hangsúlyozta: nem mindegy, milyen irányba halad az ország, hiszen senki sem szeretné elveszíteni mindazt, amiért korábban megdolgozott.

A résztvevő fiatalokhoz fordulva úgy fogalmazott, öröm számára találkozni a jövő generációjával, amely szerinte képes lesz világszínvonalú teljesítményre.

Az eseményről a miniszterelnök Facebook-oldalán osztott meg egy videót, amin jól látszik, hogy fiatalok valósággal rajonganak Orbán Viktorért.