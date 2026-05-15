Kína segítene az Egyesült Államoknak az iráni konfliktus rendezésében

Az amerikai elnök szinte végeláthatatlan konvojával érkezett a kínai elnökhöz pekingi látogatása második és egyben záró napján. A két vezető itt idilli hangulatban sétált az egykori kínai császárok kertjében, miközben a látogatás első napján még az üzleti megállapodásoké és a diplomáciáé volt a főszerep. Hszi Csin-Ping csütörtökön Tajvan helyzete miatt még figyelmeztette is amerikai társát: azt mondta, hogy a tajvani kérdés rossz kezelése a kapcsolatok romlásához vezethet.

Donald Trump az amerikai Fox News-nak számolt be az első tárgyalások eredményeiről. Jelezte, hogy a kínai elnök felajánlotta segítségét az Egyesült Államoknak az iráni konfliktus rendezéséhez. Az amerikai elnök hozzátette, hogy pekingi partnere biztosította, hogy Irán nem kap fegyvereket Kínától. Az elemzők azonban kételkednek abban, hogy a kínai elnök hajlandó lesz komolyabb nyomást gyakorolni Teheránra, tekintve, hogy Irán stratégiai jelentőségű Peking számára az Egyesült Államokkal szemben.

Donald Trump arról is beszámolt, hogy Kína a korábbinál nagyobb mennyiségű kőolajat és cseppfolyósított földgázt vásárol az Egyesült Államoktól, részben azért, hogy csökkentse közel-keleti függőségét. Egyúttal jelezte, hogy a távol-keleti ország 200 darab Boeing repülőgépre adott megrendelést. Ez messze alulmúlta a piac várakozásait, a hírre a Boeing részvényei több mint 4%-ot estek.

Hszi Csin-ping a tárgyalások második napján kijelentette, hogy konstruktív és stratégiai kapcsolatot építenek ki Washingtonnal. A kínai elnök Donald Trump látogatását mérföldkőnek nevezte, aki legutóbb első elnökségi ciklusa alatt, 2017-ben látogatott Kínába. Az amerikai elnököt Vang Ji külügyminiszter búcsúztatta a pekingi repülőtéren.