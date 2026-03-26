A kormány fenntartja a biztonságos energiaellátást és megelőzi az áremelkedést

Szijjártó Péter: "Az Európai Unió egy olyan energiapolitikát folytat, amiből sajnos az következik, a legnagyobb ellátási válság és a legdurvább áremelkedés itt lesz Európában. Ezért kulcskérdés a számunkra, hogy megfelelő mennyiségű földgázt betároljunk még azelőtt, hogy az árak elkezdenek drámai mértékben növekedni. Ezért leállítjuk a földgázkivitelt Ukrajna felé és amit Ukrajnába vittünk volna, azokat visszük a tárolókba. Ma egyébként a magyar tárolók töltöttsége körülbelül két és félszerese az európai átlagnak."