Külföldről akarják eldönteni, ki vezesse a hazánkat? Nagy István szerint nem hagyjuk magunkat!

A Békemenet forgatagában a Hír TV riporterének nyilatkozott Nagy István. A miniszter határozottan kijelentette: nem hagyjuk magunkat zsarolni, és egyértelműen visszautasítjuk, hogy Kijevből vagy Brüsszelből mondják meg, milyen kormánya legyen hazánknak. Amikor a külföldi erők megpróbálják, hogy a belügyeinkbe beavatkozzanak látjuk a durva próbálkozásokat, a legjobb válasz a békés tömegfelvonulás. Célunk, hogy 1000 év múlva is itt magyar emberek élnének, ezért a legfontosabb üzenetünk a nagyvilágnak: el a kezekkel Magyarországtól!