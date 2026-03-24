Magyar Péter nem ítélte el a külföldi titkosszolgálatokkal együtt dolgozó újságírót

A felvételen a Direkt36 újságírója arról beszél, hogy ő adta ki külföldi titkosszolgálatoknak Szijjártó Péter telefonszámait. A hanganyagból az is kiderül, hogy az ügynöki munkát végző újságíró baráti kapcsolatot ápol Magyar Péter egyik vezető politikusával, Orbán Anitával, akit január végén igazolt le a Tisza Párt. Mint kiderült, Panyi Szabolcs korábban már dolgozott együtt Magyar Péter külügyi szakértőjével, kettőjük kapcsolata pedig továbbra is bizalmas. A Direkt36 újságírója arról is beszélt a felvételen, hogy az Orbán Anitával való kapcsolatára tekintettel kormányváltás esetén hozzáférhet bizonyos aktákhoz és iratokhoz is.

Magyar Péter is kérdeztük a tiszás ügynökbotrányról, aki az esetet nem ítélte el, csupán hárított.

Orbán Anitának azonnal távoznia kellene a közéletből egy ügynökkel ápolt barátsága miatt - jelentette ki Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Óriási botrány, hogy egy magyar állampolgár a külföldi titkosszolgálatnak megadja egy magyar politikus telefonszámát, és közreműködik annak lehallgatásában - hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó Péter lehallgatása a Tisza Párt tudtával és érdekében történt - ezt már a miniszterelnök hangsúlyozta a HírTV-nek a Patrióta Nagygyűlésen. Orbán Viktor hozzátette, hogy a vizsgálat már elindult Szijjártó Péter lehallgatásának ügyében, eredményekre egy-két napon belül lehet számítani.

A mostani lehallgatási botrány, még Kovács Béla, azaz KGBéla botránynál is súlyosabb - jelentette ki Mirkóczki Ádám, korábbi országgyűlési képviselő, független képviselőjelölt a Kommentben. Kovács Bélát, a jobbik volt európai parlamenti képviselőjét még 2022-ben a Kúria jogerősen 5 év fegyházra ítélte. A vád az volt, hogy az Európai Unióról az orosz hírszerzőknek adott át információkat, amivel kémkedést valósított meg.