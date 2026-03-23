Lehallgatták Szijjártó Pétert egy magyar újságíró segítségével

A Mandinerhez eljutott hangfelvétel a lap szerint igazolja, hogy komoly titkosszolgálati akció zajlik Magyarország külügyminisztere, Szijjártó Péter ellen.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára az Igazság órájában azt mondta, hogy a hangfelvételen elhangzott állítások ügyét mindenképpen meg kell vizsgálni. Hidvéghi Balázs arra is felhívta a figyelmet, hogy Panyi Szabolcs azt hangoztatja, hogy ha nyer a Tisza, akkor a titkosszolgálatok segítségével ő fogja megmondani Orbán Anitának, a Tisza Párthoz köthető politikusnak, hogy kit rúgjon ki, vagy kit vegyen fel a külügyminisztériumba. Panyi Szabolcs ugyanis korábban a tiszás politikus kampánycsapatának is a tagja volt, és azt állítja beszélgetőpartnerének, hogy bármit el tud intézni, bármilyen külügyi információba bele tud majd nézni, ha Orbán Anita lesz a külügyminiszter.

Egy kormánytag lehallgatása súlyos támadás Magyarország ellen - így reagált a miniszterelnök. Orbán Viktor arra utasította az igazságügyi minisztert, hogy a Szijjártó Péter lehallgatásával kapcsolatos információkat haladéktalanul vizsgálja ki. De a külgazdasági és külügyminiszter is döbbenetesnek tartja, hogy egy magyar újságíró aktív közreműködésével hallgathatták le őt külföldi titkosszolgálatok.

A szó amit most mindenki keres: hazaárulók - ez pedig a Fidesz frakcióvezetőjének reakciója. Kocsis Máté szerint a hazaáruló Panyi Szabolcs mindezt azért teszi, hogy gyengítse a magyar kormányt, és hatalomra segítse a Tisza Pártot.

Az Alapjogokért Központ vezetője szerint ez az eset is egyértelműen ukrán irányítottságra utal. Szánthó Miklós hangsúlyozta: jól látható, hogy nem csak Brüsszellel, de Kijevvel is összejátszik a Tisza Párt. Szijjártó Péter lehallgatásának ügyében az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzőjét, Koskovics Zoltánt is megkérdeztük.

Az ügyben Panyi Szabolcs közösségi oldalán egyebek mellett azzal védekezett, hogy nem azért tudják lehallgatni Szijjártó Péter beszélgetéseit a titkosszolgálatok, mert ő odaadta nekik a számot.

