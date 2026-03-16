Magyarország megszállásával fenyegetőzött egy veterán ukrán parancsnok

Az ukrán elnök Orbán Viktort fenyegette meg egy nyilvános fórumon a múlt héten. Volodimir Zelenszkij arról beszélt, hogy ha a magyar miniszterelnök továbbra is blokkolja az Ukrajnának nyújtandó 90 milliárd eurós uniós hadikölcsönt, akkor megadja a telefonszámát az Ukrán Fegyveres Erőknek. Az ukrán hadsereg pedig láthatóan fogékony is lenne a felhívásra. Az Ellenpont arra hívta fel a figyelmet, hogy az egyik veterán parancsnok Magyarország megszállását is kilátásba helyezte.

Nemcsak az országot, de Orbán Viktor családját is fenyegették már az ukránok a napokban. Hrihorij Omelcsenko, az Ukrán Biztonsági Szolgálat volt tisztje, volt ukrán képviselő egy interjúban azt mondta, hogy Orbán Viktornak gondolnia kellene az öt gyerekére és hat unokájára.

Kijev már másfél hónapja tartja zárva a Barátság kőolajvezetéket. Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke ennek ellenére úgy nyilatkozott, hogy a kormány csak riogatást és pánikkeltést folytat az ügyben.