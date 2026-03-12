NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Komment - A tiszásoknak az interneten (is) már semmi sem szent?

Lukács Adorján elemző, Nagy Attila Tibor politikai elemző, Megyeri Jonathán rabbi, a Neokhon főszerkesztője, Baka F. Zoltán a Della podcast szerkesztő-műsorvezetője. Műsorvezető: Futó Boglárka.

  • 3 órája
  • Frissítve: 1 órája
  • Forrás: Hír TV
Életveszélyesen megfenyegették a miniszterelnököt és családját? A Tisza komment-hadsereg ezt is tovább tudja fokozni. Így mutatják be a szeretetországot? 

Mindeközben egyre több  európai országban jelent problémát a magas üzemanyagár. Hazánkban azonban elzárt olajcsapok mellett is életbe lépett a védelem. 

Jó ötlet volt az Ukrán "olaj zsarolás" a választások előtt?

 

