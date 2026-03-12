Komment - A tiszásoknak az interneten (is) már semmi sem szent?

Életveszélyesen megfenyegették a miniszterelnököt és családját? A Tisza komment-hadsereg ezt is tovább tudja fokozni. Így mutatják be a szeretetországot?

Mindeközben egyre több európai országban jelent problémát a magas üzemanyagár. Hazánkban azonban elzárt olajcsapok mellett is életbe lépett a védelem.

Jó ötlet volt az Ukrán "olaj zsarolás" a választások előtt?