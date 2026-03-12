Orbán Viktor: Nem fogunk engedni az ukrán zsarolásnak

Ezt hangsúlyozta a miniszterelnök Vecsésen. Orbán Viktor azt mondta, hogy a zsarolás semmilyen eredményre nem fog vezetni, még akkor sem, ha a kormányt vagy saját családját fenyegetik meg. A kormányfő kiemelte, hogy komolyan veszik ezeket a fenyegetéseket, de sem megijedni, sem pedig engedni nem fognak, mert Magyarország erős ahhoz, hogy megvédje magát.
A miniszterelnök családját fenyegette meg egy szerdán nyilvánosságra került felvételen az ukrán Biztonsági Szolgálat volt tisztje. A férfi arról beszélt egy interjúban, hogy tudják, hogy hol lakik a miniszterelnök, és amennyiben nem változtatja meg az általa Ukrajna-ellenesnek nevezett álláspontját, akkor annak következményei lesznek. Ezt követően pedig elismerte, hogy politikai döntés a Barátság kőolajvezeték újraindítása, és erről csak akkor kellene tárgyalni, ha az ellenzék győzne a magyar választáson.
De nem csak az ukrán biztonsági szolgálat volt tisztje, hanem maga az ukrán elnök is életveszélyesen fenyegette meg a magyar kormányfőt. Most pedig a Politiconak adott interjúban arról értekezett, hogy egyáltalán nem bánta meg tettét.
Az ilyen és ehhez hasonló fenyegetések ellentétesek a diplomácia szabályaival is - erre Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter hívta fel a figyelmet.
Mindenféle erőszak elutasítandó, és nem lehet sem a mindennapok, sem pedig a politikai élet része - erről már a Belügyminisztérium parlamenti államtitkár beszélt. Rétvári Bence emlékeztetett, hogy Brüsszel már évek óta próbálkozik a magyar kormány megbuktatásával, és most átadták a lehetőséget, hogy ukrán módszerekkel hajtsák végre a kormányváltást.