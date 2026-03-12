Orbán Viktor: Nem fogunk engedni az ukrán zsarolásnak

A miniszterelnök családját fenyegette meg egy szerdán nyilvánosságra került felvételen az ukrán Biztonsági Szolgálat volt tisztje. A férfi arról beszélt egy interjúban, hogy tudják, hogy hol lakik a miniszterelnök, és amennyiben nem változtatja meg az általa Ukrajna-ellenesnek nevezett álláspontját, akkor annak következményei lesznek. Ezt követően pedig elismerte, hogy politikai döntés a Barátság kőolajvezeték újraindítása, és erről csak akkor kellene tárgyalni, ha az ellenzék győzne a magyar választáson.

De nem csak az ukrán biztonsági szolgálat volt tisztje, hanem maga az ukrán elnök is életveszélyesen fenyegette meg a magyar kormányfőt. Most pedig a Politiconak adott interjúban arról értekezett, hogy egyáltalán nem bánta meg tettét.

Az ilyen és ehhez hasonló fenyegetések ellentétesek a diplomácia szabályaival is - erre Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter hívta fel a figyelmet.

Mindenféle erőszak elutasítandó, és nem lehet sem a mindennapok, sem pedig a politikai élet része - erről már a Belügyminisztérium parlamenti államtitkár beszélt. Rétvári Bence emlékeztetett, hogy Brüsszel már évek óta próbálkozik a magyar kormány megbuktatásával, és most átadták a lehetőséget, hogy ukrán módszerekkel hajtsák végre a kormányváltást.

