Orbán Viktor Kecskeméten: elfogadhatatlan, hogy Szijjártó Péter külügyminisztert lehallgatják

Pontos elszámolás, hosszú barátság – mondta Orbán Viktor, miközben az elmúlt négy év eredményeiről beszélt. Hozzátette, nem engedték, hogy Magyarországot belesodorják a háborúba. Négy kemény háborús év van mögöttünk, és Magyarországról nem ment katona, fegyver, sem pénz Ukrajnába.

Felidézte, hogy visszaadták a 13. havi nyugdíjat és elkezdték felépíteni a 14. havi nyugdíjat, ezt a következő ciklus végére teljes egészében meg fogják kapni az idősek.

Fiatalnak lenni jó dolog, de nem könnyű – fűzte tovább a gondolatmenetet Orbán Viktor, aki szerint a fiatalokról sem feledkeztek el.

– Magyarország az az európai ország, ahol a legkönnyebben lehet lakáshoz jutni. Hiába lehet Nyugat-Európában többet keresni, de ott egy magyar melós sosem fog saját otthonhoz jutni – emelte ki a miniszterelnök. Hozzátette, a kormány vállalta, hogy a családok elsődlegesek lesznek.

– Sehol a világon nincs olyan, hogy a két gyermeket szülő anyák élethosszig adómentesek legyenek – mondta el a miniszterelnök. Elmondta, Kecskemét híresen jó a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban, de az elmúlt 16 év kormányzásának eredményeként Kecskemét egy ipari várossá is vált.

A tiszások vádjaira reagálva Orbán Viktor elmondta, az lemúlt 16 évben a közvagyont megduplázták, történelmi szinten áll a valuta és aranytartalékunk.

Válaszút elé érkeztünk, most különböző jövők közül kell választanunk

– jelentette ki a miniszterelnök. Hozzátette továbbá azt a tényt is, hogy ő maga 1989-ben nemet mondott a szovjeteknek, 2014-ben a migrációs kapcsán a németeknek, 2022-ben pedig a brüsszelitáknak kellett nemet mondania a háború kapcsán.

– Önök fogják eldönteni, hogy magyar- vagy ukránbarát kormányunk lesz. Aközött kell választani, hogy ki alakítson kormányt, én vagy Zelenszkij – emelte ki.