Fenntartható ízek és élmények Olaszországban

Olaszországban a fenntarthatóság nemcsak elv, hanem a mindennapok része is. Ez az étkezési szokásokban is jól látszik: az olaszok nagy hangsúlyt fektetnek a szezonális alapanyagokra és a minőségi, egyszerű fogásokra.

Az olasz konyha sokszor kevés hozzávalóból dolgozik, de azokból a lehető legjobbat használja. Megmutattuk, hogyan készít egy veronai séf száraz kenyérmaradékból különleges csokoládétortát. Emellett Trentóba is ellátogattunk, ahol a természettudományi múzeumban azok is átélhetik az esőerdők világát, akik nem tudnak eljutni Tanzániába.