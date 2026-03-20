Postaláda-tolvajok vagy a szabadság bajnokai? Így takarít Magyar Péter miskolci osztaga

Miskolcon a Tisza Párt aktivistái sajátságos módon értelmezik a politikai pluralizmust: a postaládák tartalmának önkényes „szabályozásával”. Hollósy András rajtakapta az egyik segítőt, amint éppen Orbán Viktor szombati látogatásának hírét próbálta megsemmisíteni. A demokratikus értékekről szóló nagy ívű beszédek után ez a tettenérés hűvös zuhanyként éri a hitelességre vágyó választókat.
A Tisza Párt miskolci különítménye megmutatta, mit ér náluk a demokratikus kampány ígérete: a konkurencia üzeneteinek fizikai megsemmisítését. Miközben Magyar Péter a szabadság bajnokaként tetszeleg, aktivistái a postaládák fosztogatása révén próbálják „tisztítani” a választási terepet. Hollósy András szerint ez a szólásszabadság korlátozása, ami méltatlan a közélethez. A választás 2026 tétje, hogy engedünk-e az ilyen gátlástalan módszereknek a kampány finisében.