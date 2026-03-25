Rákos betegek ezrein nyerészkedett a hamisított gyógyszer maffia

Sokkoló részletekre derült fény az érdi kuruzslók ügyében. A Nemzeti Nyomozó Iroda egy olyan hálózatot számolt fel, amely hamisított gyógyszer néven egy Tolerin nevű, engedély nélküli szert forgalmazott. A daganatos betegektől kicsalt 93 millió forint mutatja a csalás méretét. Az álorvosok a legalapvetőbb higiéniát is mellőzve végeztek infúziós kezeléseket, amivel súlyos egészségügyi veszélyeknek tették ki a pácienseket. A hiteles információ forrás és a hivatalos orvosi ellátás megkerülése végzetes lehet az engedélyezett terápiás lehetőségek helyett.

