Atomerőműként sugárzott a magyar jobboldal ereje a CPAC-en

Miközben Budapest a konzervatív erők találkozóhelyévé vált, a stúdióban elhangzottak szerint Brüsszel és Berlin politikai ámokfutása éppen Európa gazdasági és biztonsági alapjait számolja fel.

Trump is üzent

Bayer Zsolt a Sajtóklub című műsor vasárnapi adásának bevezetőjében kiemelte a budapesti CPAC jelentőségét, amelyen a világ konzervatív vezetői mellett Donald Trump is videóüzenetben biztosította támogatásáról a magyar miniszterelnököt. Pindroch Tamás szerint az esemény "atomerőműhöz méltó erőt" sugárzott, és rávilágított arra, hogy a magyar modell valódi példává vált a nemzetközi színtéren.

A vendégek élesen bírálták a brüsszeli bürokráciát, amely szerintük a migráció és a „zöld őrület” oltárán feláldozta az európai ipart és versenyképességet.

Szabó László a német gazdaság állapotára hívta fel a figyelmet, „elmebetegnek” nevezve azt a politikai irányvonalat, amely az atomerőművek bezárásával és az orosz energiáról való hirtelen leválással a szakadék szélére sodorta Németországot. Gajdics Ottó ehhez kapcsolódva hangsúlyozta: Brüsszel már nem a szerződések őre, hanem politikai cenzúrát alkalmazó gépezet, amely civilnek álcázott NGO-hálózatokon keresztül avatkozik be a tagállamok belügyeibe.