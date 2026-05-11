NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvBelföld

Az új kormányfő konfliktusai már az osztrák sajtónak is sok(k)

Az osztrák sajtó is élesen bírálta az új miniszterelnököt, miután ismételten lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt.

Vágólapra másolva!

A frissen hivatalba lépett Magyar Péter politikai manőverei egyre nagyobb hullámokat vetnek a határokon túl is. Miután ismételten nyíltan lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt, a mértékadó osztrák Die Presse napilap is kritikus hangvételű cikkben reagált a fejleményekre. 

Zila János, az Alapjogokért Központ elemzője szerint a miniszterelnök tudatos stratégiát követ, és szándékosan a nemzetközi színtéren is konfliktust akar gerjeszteni.

 

Továbbiak a témában