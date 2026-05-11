Európa ezzel a mestertervel zárkozna fel a világ élvonalához

Az Európai Unió új mesterségesintelligencia-programja körül egyre élesebb vita bontakozik ki. A terv lényege, hogy úgynevezett „AI gigagyárakat” hoznának létre: hatalmas adatközpontokat, amelyek óriási számítási kapacitással segítenék a mesterséges intelligencia fejlesztését. Ehhez mintegy 20 milliárd eurós keretet különítenének el. A beruházás mögött az a felismerés áll, hogy szakértők szerint Európa lemaradásban van az Egyesült Államokhoz és Kínához képest az AI-fejlesztésekben.