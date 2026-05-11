A Tisza-kormány megnyitná az iskolák kapuit a genderlobbi előtt

A Tisza-kormány oktatáspolitikája hamar leleplezte ideológiai mozgatórugóit. Lannert Judit miniszterjelölt bizottsági meghallgatásán hűvös egyértelműséggel közölte: a szexuális nevelés nem maradhat a szülők privilégiuma. Míg a kérdések elől sietősen távozott, az üzenet világos.

Az iskolákba szánt érzékenyítés az oktatásban már nem csupán rémkép, hanem a hivatalos program része, amely a hagyományos családmodell helyett az LMBTQ-lobbi nyomása előtt nyitja tágra a tantermek ajtaját.