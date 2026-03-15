Szentkirályi Alexandra a Békemeneten: Kijev szándékos áremelkedést akar okozni hazánkban

A menetelés kezdetén a Hír TV stábjának nyilatkozott Szentkirályi Alexandra. A politikus szerint a monumentális Békemenet ereje és hangja Brüsszelig fog szólni, megüzenve, hogy a magyarokat nem lehet megfélemlíteni. Kijev nyílt célja, hogy az olajcsapok elzárásával próbáljon meg áremelkedést okozni Magyarországon. Ezzel egy olyan engedelmes, külföldről irányított bábkormányt, mint a Magyar Péter vezette formáció, akarnak a hatalomba segíteni a választásokon.